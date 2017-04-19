قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن كوريا الشمالية تطلق سربًا من الطائرات الحربية التي تُغطى بمواد خشبية ومشتقات للأنسجة، من أجل تضليل الرادارات الأمريكية في حالة الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يريد أن تكون طائراته الحربية قادرة على التخفي من على شاشات الرادرات الأمريكية أثناء الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات التي أمر زعيم كوريا الشمالية بتصنيعها لا تتخطى تكلفة الواحدة منها 21 ألف دولار أمريكي، مشيرة إلى أنها ستكون طائرات قاذفة تستطيع اختراق الأجواء وتضليل الرادارات الأمريكية أثناء الحرب للوصول إلى أهدافها.

وقالت الصحيفة إن مهندسي كوريا الشمالية يقومون بخلع الأجزاء المعدنية من طائرات “إي إن 2” التي تستخدم في رش المحاصيل الزراعية في أوروبا واستبدالها بأجزاء خشبية وطلائها بمواد تستطيع امتصاص موجات الرادار، ثم يتم استخدام تلك الطائرات كقاذفات حربية لا تستطيع الرادارات اكتشافها.

وقالت الصحيفة إن الكوريين الشماليين يأملون في استخدام الطائرات المتهالكة لمواجهة وتضليل الرادارات الأمريكية عالية التقنية أثناء الحرب.

وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا توترات كبيرة بسبب التجارب الصاروخية التي تجريها بيونج يانج والتي تعتبرها أمريكا خرقًا للقانون الدولي إضافة إلى تجاربها النووية.