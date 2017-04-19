حصاد 200 فدان بدمياط..
توريد 395 طن قمح لصومعتين بالشرقيةالأربعاء، 19 ابريل 2017 05:11 م
أكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم توريد 395 طن قمح لصومعتي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمدينتي الحسينية وههيا.
وقال وكيل وزارة الزراعة بالشرقية -في تصريح اليوم الأربعاء- إن مساحة المزروعة بالقمح في المحافظة تبلغ 381 ألفا و490 فدانا، تم حصاد 5 آلاف و400 فدان منها، وإنه تم إعداد 54 صومعة وشونة لاستقبال القمح وتزويد كل صومعة بلجنة يرأسها ممثل عن مديرية التموين وتضم عضوا عن هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة ، وتتولى تلك اللجنة استقبال القمح ووزنه وفرزه لتحديد درجة النقاوة والسعر المستحق على أن يتم صرف السعر خلال 48 ساعة من تسليم القمح.
وفي السياق ذاته، قام الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط بتفقد الهناجر والمخازن والشون المخصصة لتخزين القمح قبل بدء موسم التوريد للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال القمح، مشيرا إلى أنه تم حتى اليوم حصاد 200 فدان من محصول القمح بالمحافظة.
وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بالاهتمام بنظافة الهناجر والمخازن قبل استقبال القمح وإغلاق منافذ دخول الأتربة وأشعة الشمس مع مراعاة التهوية.
وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بوسائل الحماية المدنية بالشون لحماية القمح من أي أخطار قبل الموافقة على توريد الحصة المقررة لكل شونة، مطالبا بإعداد وتجهيز بوابات دخول وخروج سيارات نقل القمح عند دخولها وخروجها للشونة وتخصيص بوابة للدخول وأخرى للخروج لعدم تكدس السيارات أمام أبواب الشون ، والتشديد على مدير مرور دمياط بتخصيص فرد مرور أمام كل شونة لتسهيل الحركة المرورية أمام الشون.
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