طنطا يفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز

حقق فريق طنطا انتصارا ثمينا على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاربعاء باستاد حرس الحدود بالمكس والمؤجلة من الاسبوع الـ24 من الدوري الممتاز.

تقدم طنطا بالهدف الاول في الدقيقة السادسة عن طريق محمود غالي،واحرز اللاعب حسين حلمي الهدف الثاني لطنطا في الدقيقة 24، وأضاع أسامة العزب ضربة جزاء للمصري في الدقيقة 30 تصدي لها إسلام طارق حارس طنطا، وفي الشوط الثاني أحرز هيرمان كواو هدفا للمصري في الدقيقة 76 لم يكن كافيا، لينتهي اللقاء بفوز طنطا علي المصري بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد طنطا إلى النقطة 24 في المركز الـ13، بينما يتوقف رصيد المصري عند 43 نقطة في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الممتاز.