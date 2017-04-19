لقاء يجمع بين "أردوغان"و "ترامب" الشهر المقبل

أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي عن لقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بنظيره الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي نقلته وكالة رويترز بأن الطرفين سيلتقيان مايو المقبل قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال إنه سيتم التواصل بينه وبين نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون من أجل التمهيد لهذا اللقاء وفق جدول أعمال الطرفين.

كان الاتصال الهاتفي الذي جمع الطرفين عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التركية قد تسبب في جدل كبير، وخاصة مع موقف الولايات المتحدة السابق من الاستبداد في دول المنطقة.