 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 06:16 مساءً
روابط سريعة
محافظ القليوبية يشكل لجنة رقابية لاستلام نفق الإشارة ببنها
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظ القليوبية يشكل لجنة رقابية لاستلام نفق الإشارة ببنها

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:08 م
خاص - محيط

قرر محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، تشكيل لجنة من الرقابة مع كافة المتخصصين الإداريين للاستلام المبدئي لمشروع نفق الإشارة ببنها والتأكد من تلافي كافة الملاحظات، مشيرا إلى ضرورة اشتراك الرقابة الإدارية في تسلم كافة المشروعات الجديدة على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن .
كان تقرير للمتابعة في أعقاب موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرا كشف أن بالوعات الأمطار بنفق الإشارة أقيمت بطريقة عشوائية وهو الأمر الذي أدي تراكم إلى مياه الأمطار لأكثر من نصف متر بالنفق وهو ما أكد وجود عيوب فى عملية الانشاء مما كان له الاثر بتشكيل لجنة قبل استلامه

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3