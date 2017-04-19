قرر محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، تشكيل لجنة من الرقابة مع كافة المتخصصين الإداريين للاستلام المبدئي لمشروع نفق الإشارة ببنها والتأكد من تلافي كافة الملاحظات، مشيرا إلى ضرورة اشتراك الرقابة الإدارية في تسلم كافة المشروعات الجديدة على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن .

كان تقرير للمتابعة في أعقاب موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرا كشف أن بالوعات الأمطار بنفق الإشارة أقيمت بطريقة عشوائية وهو الأمر الذي أدي تراكم إلى مياه الأمطار لأكثر من نصف متر بالنفق وهو ما أكد وجود عيوب فى عملية الانشاء مما كان له الاثر بتشكيل لجنة قبل استلامه