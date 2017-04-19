محافظ القاهرة يرد على طلبات الإحاطة ببرلمان طلائع القاهرةالأربعاء، 19 ابريل 2017 05:05 م
شارك المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم الأربعاء في جلسة طلائع برلمان القاهرة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور عدد من مديري المديريات الخدمية بها وأعضاء مجلس النواب ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة وتناولت مشكلات العاصمة والحلول المقترحة لحلها.
وحرص المحافظ وأعضاء البرلمان علي الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدين على أن مثل هذه الحوادث لن تزيد الوطن إلا تماسكا.
وأشاد المحافظ بالشكل التنظيمي للمجلس، واحترام أعضائه للنظام العام في إدارة الجلسة كنموذج برلماني متميز يشجع على المشاركة في الحياة العامة ويعد مثالا يحتذى به لممارسة الديمقراطية، مشدداً على رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل مع أعضاء البرلمان، ومؤكدا على أن مقدار هذا التفاعل سيؤخذ في الاعتبار عند تقييمهم.
وتناولت طلبات الإحاطة كافة المشاكل التي تواجه العاصمة في مجالات التعليم، والثقافة والتنمية، والإسكان والمرافق العامة والعشوائيات، وانتشار الباعة الجائلين، وتشغيل الشباب والمرور والنظافة وسبل مواجهتها.
وشدد المحافظ على أن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للقضاء علي الفساد تعتمد علي تغيير مفهوم أن الرشوة أحد أبواب الرزق كما يعتقد بعض الفاسدين كما تعتمد علي تفعيل الأجهزة الرقابية وفصل مقدم الخدمة عن طالبها لسد هذا الباب.
وأكد محافظ القاهرة على أن المنظومة الجديدة للنظافة التي سيتم تطبيقها بعد انتهاء عقود الشركات الأجنبية لن تتسبب في قطع رزق أي من العاملين في المنظومة الحالية من جامعي القمامة أو المتعهدين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في المنظومة الجديدة.
وكرم المجلس برئاسة زياد القاضي رئيس برلمان طلائع القاهرة المحافظ وعدد من المسئولين الذين ساهموا في تمكين المجلس من القيام بواجباته ومنهم الوزيرة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة واللواء محمد منصور وكيل جهاز المخابرات الأسبق واللواء عادل شريف مدير معهد الترجمة بالقوات المسلحة ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من ممثلي الأحزاب المصرية وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.
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