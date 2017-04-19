 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 06:02 مساءً
روابط سريعة
وفاة الحالة الثانية من مصابي كمين سانت كاترين متأثرا بجراحه
دير سانت كاترين

وفاة الحالة الثانية من مصابي كمين سانت كاترين متأثرا بجراحه

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:14 م
متابعات

توفي المصاب الثاني من المصابين الثلاثة من أفراد الشرطة، إثر العملية الإرهابية التي حدثت بكمين سانت كاترين، متأثرا بجراحة.

وكان قد وصل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى ليلة أمس 3 مصابين من أفراد الشرطة المكلفين بحراسة كمين الدير، مصابين نتيجة إطلاق النيران على الكمين من قبل الإرهابي التي تم تصفيته اليوم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3