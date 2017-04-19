توفي المصاب الثاني من المصابين الثلاثة من أفراد الشرطة، إثر العملية الإرهابية التي حدثت بكمين سانت كاترين، متأثرا بجراحة.

وكان قد وصل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى ليلة أمس 3 مصابين من أفراد الشرطة المكلفين بحراسة كمين الدير، مصابين نتيجة إطلاق النيران على الكمين من قبل الإرهابي التي تم تصفيته اليوم.