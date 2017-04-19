انتداب ما يزيد عن 25 طبيبا لمستشفى أبو تشت العام بقنا

قال وكيل وزارة الصحة نقيب أطباء قنا الدكتور أيمن خضاري، إنه تم انتداب ما يزيد عن 25 طبيبا بمختلف التخصصات الطبية ومنها ” رمد - باطنة - أطفال - تخدير- نساء وتوليد ” لمستشفى أبوتشت العام لتقديم وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم دعم المستشفى أيضا ببعض الأجهزة الطبية مشيرا إلي أن عمليات الإنشاءات بالمستشفى الجديد والتي تتخطي تكلفتها نحو 200 مليون جنيه تسير بخطي ثابتة، بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية من مختلف جوانبها مشيرا إلي أن المديرية تنفذ خطة متكاملة للنهوض بالمستشفيات العامة والمركزية وحل المشكلات التي تواجها الأطباء والعاملين بهدف تقديم أفضل ما لديهم للمرضي المترددين علي تلك المستشفيات.

وكان وكيل وزارة الصحة بقنا يرافقه الدكتور أشرف الأحمر مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية قد تفقدا اليوم مستشفى أبوتشت العام وعقدا اجتماعا مع الدكتور عطا الله عطية مدير المستشفى وعدد من الأطباء للاطمئنان علي سير العمل بالمستشفى وحل جميع المعوقات بقدر الإمكانيات المتاحة للمديرية.