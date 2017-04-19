 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 06:05 مساءً
روابط سريعة
انتداب ما يزيد عن 25 طبيبا لمستشفى أبو تشت العام بقنا
مستشفى أبو تشت العام

انتداب ما يزيد عن 25 طبيبا لمستشفى أبو تشت العام بقنا

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:09 م
محيط: أ ش ا

قال وكيل وزارة الصحة نقيب أطباء قنا الدكتور أيمن خضاري، إنه تم انتداب ما يزيد عن 25 طبيبا بمختلف التخصصات الطبية ومنها ” رمد - باطنة - أطفال - تخدير- نساء وتوليد ” لمستشفى أبوتشت العام لتقديم وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم دعم المستشفى أيضا ببعض الأجهزة الطبية مشيرا إلي أن عمليات الإنشاءات بالمستشفى الجديد والتي تتخطي تكلفتها نحو 200 مليون جنيه تسير بخطي ثابتة، بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية من مختلف جوانبها مشيرا إلي أن المديرية تنفذ خطة متكاملة للنهوض بالمستشفيات العامة والمركزية وحل المشكلات التي تواجها الأطباء والعاملين بهدف تقديم أفضل ما لديهم للمرضي المترددين علي تلك المستشفيات.

وكان وكيل وزارة الصحة بقنا يرافقه الدكتور أشرف الأحمر مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية قد تفقدا اليوم مستشفى أبوتشت العام وعقدا اجتماعا مع الدكتور عطا الله عطية مدير المستشفى وعدد من الأطباء للاطمئنان علي سير العمل بالمستشفى وحل جميع المعوقات بقدر الإمكانيات المتاحة للمديرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3