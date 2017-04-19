نفى نادي بايرن ميونيخ الألماني، ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء، حول تدخل الشرطة لإخراج 3 من لاعبيه من غرفة تغيير الملابس الخاصة بالحكام في ملعب “سانتياجو برنابيو” ، عقب المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على بايرن 4 ـ 2 مساء الثلاثاء في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسم ريال مدريد تأهله للدور قبل النهائي بالفوز على ضيفه بايرن 4 ـ 2 مساء الثلاثاء، في مواجهة حسمت بالوقت الإضافي ، وذلك بعد أن فاز الريال على بايرن في عقر داره 2 ـ 1 ذهابا يوم الأربعاء الماضي.

وأسفرت قرارات الحكم المجري فيكتور كاساي الذي أدار مباراة أمس حالة من الجدل كما أثارت احتجاجات لاعبي بايرن ميونيخ ، بداعي أنه أخطأ في قرار منح أرتورو فيدال الإنذار الثاني وكذلك احتساب اثنين من أهداف الريال.

ويرى لاعبو البايرن أن فيدال لم يرتكب خطأ يستحق الإنذار الثاني ، خلال استخلاص الكرة من ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد ، وأن اثنين من الأهداف الأربعة للريال كانت من موضع تسلل.

وكان فيدال قد احتج على منحه البطاقة الحمراء ورفض في البداية مغادرة الملعب خلال المباراة ، وذكر برنامج “الشيرينجيتو” بالتليفزيون الإسباني أن اللاعب واصل احتجاجه بعد المباراة ودخل إلى غرفة تغيير ملابس الحكام برفقة زميليه روبرت ليفاندوفسكي وتياجو ألكانترا.

وذكر الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز أن الأمر تطور حتى تدخلت الشرطة لإخراج اللاعبين الثلاثة من غرفة الحكام.

وردا على ذلك ، نفى بايرن ميونخ توجيه أي إهانة للحكام من جانب لاعبيه، كما نفى وجود أي تدخل من جانب الشرطة في غرف تغيير الملابس.

ومن ناحية أخرى ، ذكر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أن أي قضايا انضباطية لم تفتح بعد المباراة.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ قد ألقى باللوم على الحكم في خروج فريقه ، وقال عقب مباراة أمس “قدمنا أداء رائعا وأعتقد أننا كنا نستحق أفضل من هذا، القرارات التحكيمية أضرتنا كثيرا.”

وأضاف: ” يجب تعيين حكام مستواهم أفضل من هذا خلال مباريات دور الثمانية، أو أن يكون الوقت حان لتطبيق نظام الاستعانة بتقنيات الفيديو (الإعادة التلفزيونية) ، هناك العديد من الأخطاء”.

وعن طرد فيدال ، أضاف أنشيلوتي: “ربما كان يتعين على فيدال أن يصبح أكثر هدوء، استحق الحصول على الإنذار الأول مبكرا ، ولكن قرار منحه الإنذار الثاني كان خطأ من الحكم”.

ومن جانبه ، قال فيدال “من الصعب للغاية أن تتقبل سرقتك بهذه الطريقة”.

وتابع: “لقد خرجنا بسبب الحكم.. هذا يفترض ألا يحدث في دوري الأبطال، كان هناك هدفان من موضع تسلل وكان طردي خطأ.”

وأكد فيدال أن حالة من الاستياء والغضب سادت غرفة تغيير الملابس ، وأضاف “مباراة كهذه لا يفترض أن يتوقف مصيرها على قرارات حكم.”

وكشف نادي بايرن ميونيخ أنه تقدم بشكوى لليويفا ضد الشرطة الإسبانية بدعوى أنها تعاملت بشكل فظ مع مشجعيه في مدرجات البرنابيو بين شوطي مباراة أمس.

وذكر النادي البافاري في بيان :”بايرن ميونيخ رفع شكوى إلى اليويفا بسبب سلوك الشرطة الإسبانية ، وسيطالب بتفسيرات من الشرطة عن هذه الوقائع”.