أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فى مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، أن الكفاءة المهنية والخبرة ستكون من أهم عناصر اختيار القيادات الصحفية، ويكون لديها القدرة على التواصل مع جميع الصحفيين ولم شمل الصحفيين لان الفترة القادمة تحتاج لم الشمل.