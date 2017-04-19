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كرم جبر: الخبرة والكفاءة أهم عناصر اختيار القيادات الصحفية
كرم جبر

كرم جبر: الخبرة والكفاءة أهم عناصر اختيار القيادات الصحفية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 05:15 م

أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فى مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، أن الكفاءة المهنية والخبرة ستكون من أهم عناصر اختيار القيادات الصحفية، ويكون لديها القدرة على التواصل مع جميع الصحفيين ولم شمل الصحفيين لان الفترة القادمة تحتاج لم الشمل.

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