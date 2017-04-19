المحكمة ترفض طلباً لسماع وزير الداخلية في قضية قتل بالمنوفيةالأربعاء، 19 ابريل 2017 04:35 م
رفضت محكمة جنايات شبين الكوم، بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأربعاء، طلب سماع شهادة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية لعدم جدية الامر في قضية قتل محمد عيسي العليمي، ابن قرية شما بمركز اشمون علي يد عائلة أولاد ابو حريرة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية مقتل محمد عيسي الى جلسه 20 مايو المقبل انتطار لتقرير الطبيب الشرعي.
وادعي دفاع المتهم سامح ابو حريرة، أن يد المتهم الرئيسي بالقضية كانت مكسورة ولم يقم بقتل محمد عيسي العليمي وانه غير قادر علي حمل السلاح.
وتم سماع شهادة الطبيب الشرعي الذي اوضح عدد الطلقات واماكنها بجسد القتيل محمد عيسي العليمي.
كان العشرات من أهالي قرية شما بـ”أشمون” قد تظاهروا أمام المحكمة مطالبين بإعدام المتهمين، رافعين صور ابنهم القتيل محمد العليمي، مرددين هتافات تطالب بإعدام القتلة من أبناء عائلة أبو حريرة، وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن العام ومكافحة الشغب.
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