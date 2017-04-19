أيَّد البرلمان البريطاني بواقع 522 صوتاً مقابل 13 صوتاً اليوم “الأربعاء” دعوة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وكان من المقرر ألا تجرى انتخابات عامة في بريطانيا قبل 2020 لكن ماي قالت أمس “الثلاثاء” إنها ترغب في تقديم هذا الموعد إلى الثامن من يونيو حزيران لتعزيز موقفها في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي بحاجة لدعم أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 650 عضوًا لإجراء انتخابات مبكرة.