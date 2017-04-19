بدء فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية العلوم بطنطاالأربعاء، 19 ابريل 2017 04:36 م
افتتح القائم بعمل رئيس جامعة طنطا الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم ، اليوم الأربعاء ، المؤتمر الدولي السابع الذي تنظمه كلية العلوم بجامعة طنطا تحت عنوان “التقنية الحيوية النباتية والميكروبية ودورهما في تنمية المجتمع” والذي تستمر فعالياته على مدار يومين.
وقال القائم بعمل رئيس جامعة طنطا - خلال كلمته - إن توالي انعقاد المؤتمرات العلمية بكليات الجامعة يأتي تأكيداً على دورها الهام في دفع عجلة البحث العلمي، ومواكبة أحدث التطورات والمستجدات في مختلف المجالات العلمية، وتوطيد العلاقات العلمية والعملية بين الجامعة والجامعات والمراكز العلمية الأخرى سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.
وأوضح أن المؤتمر يعتبر خطوة على الطريق الصحيح بما يسعى إليه من استكشاف تطبيقات علم النبات والميكروبيولوجيا ودورها في دعم التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود البحثية في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية والحقول الميكروبية، وتوفير الوعي بالتقنيات والمعرفة بشأن التكنولوجيا الحيوية النباتية والميكروبية من أجل تنمية المجتمع وسد الفجوة الغذائية ، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية بناءة من أجل تعزيز دور التكنولوجيا الحيوية النباتية والميكروبية في التنمية المجتمعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور متولي عبد العظيم متولي القائم بعمل عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يعد واحداً من الأحداث العلمية الهامة التي تعقد بالتعاون مع الجمعية النباتية المصرية ويناقش عدداً من البحوث في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية
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