دعا المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم /الأربعاء/ جميع الدول للتحلي بضبط النفس بشأن الوضع في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيسكوف - قوله في تصريح للصحفيين - : “بالطبع، يحتاج المجتمع الدولي إلى ممارسة بعض الضغوط على جميع الأطراف للتحلي بضبط النفس والمنطق السليم”..مضيفا أن “الوضع محفوف بالتوترات التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها ونحن قلقون حيال ذلك”.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا لا ترى جدوى من فرض عقوبات على كوريا الشمالية وتدعو إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل المشكلة ..متابعا “ندعو إلى مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لحل قضية كوريا الشمالية بما في ذلك الصيغ الدولية التي ثبتت فعاليتها” ..مؤكدا “روسيا لم تؤيد أبدا حوار العقوبات ونعتقد أنه نهج غير مجد”.

ومن ناحية أخرى .. أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعول على قيام واشنطن عند إصدار تهديداتها بحق كوريا الشمالية بدارسة المسألة أولا ومن ثم التصرف.