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الأربعاء 19 ابريل 2017 04:33 مساءً
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"الوزراء" يوافق على إعادة تأهيل ترام الإسكندرية
ترام الاسكندرية

"الوزراء" يوافق على إعادة تأهيل ترام الإسكندرية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 04:32 م

أكد هشام عرفات، وزير النقل، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع اليوم على إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية الوزارية كانت قد وافقت عليه من حيث المبدأ.

وأضاف وزير النقل فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تطوير كامل لخط ترام الرمل بما في ذلك إعادة تأهيل المحطات وزيادة سعة الخط وكفاءته لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادة السكانية في محافظة الإسكندرية.

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