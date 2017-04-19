في بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا نظرًا لما تَلاحظ فى الآونة الأخيرة من قيام بعض المواقع الإلكترونية بنشر إعلانات مضللة عن مكاتب وأفراد يزعمون إنتسابهم لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومدعين قدرتهم على مساعدة المبتكرين والمخترعين بأنهم وكلاء براءات معتمدين من الأكاديمية.

و في هذا الصدد أوضح المتحدث الرسمي بإسم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأستاذة شيرين صبري أن الأكاديمية تنفى تمامًا أية صلة لها بهذه المواقع والمكاتب والأفراد، وتؤكد على أنه لا يوجد ما يسمى بمكتب وكلاء براءات معتمد من الأكاديمية، حيث أن تسجيل البراءات يتم فقط من خلال مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية، ويتم التسجيل بمعرفة مقدم الطلب (مالك البراءة) أو وكيله الرسمى أو من خلال وكلاء تسجيل البراءات والمسجلين طبقا للقانون 23 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة وكلاء البراءات بمصلحة التسجيل التجارى بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بعد إيداع شهادة التسجيل بمكتب البراءات، أو من خلال مكاتب تسويق التكنولوجيا (TICO) الموجودة بالجامعات والمراكز البحثية، أو نقط إتصال مكتب براءات الاختراع والتى تقوم بدورها بتقديم الطلبات لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للحصول على مستند رسمى برقم وتاريخ تسجيل براءات الاختراع.

وتهيب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بكل مَنْ يرغب فى التعامل معها بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بموقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت www.asrt.sci.eg أو عن طريق الصفحة الرسمية للأكاديمية على الفيس بوك https://www.facebook.com/ASRT.Egypt/ ، وعدم الانسياق وراء تلك الدعوات الزائفة التى يروجها البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلى السادة طالبى الخدمات التى تقدمها الأكاديمية التوجه مباشرة لمقرها الكائن 101 ش القصر العينى بالقاهرة أو من خلال مكاتب تسويق التكنولوجيا (TICO) الموجودة بالجامعات والمراكز البحثية.