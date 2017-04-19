القاهرة/واشنطن.. يشارك عمرو الجارحي، وزير المالية، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستمر حتى 24 أبريل الحالي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

القاهرة/واشنطن.. تستهل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة، برئاسة وفد مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

القاهرة.. يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العراقية.

القاهرة.. يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة الثقافة القانونية لمواجهة الإرهاب بمشاركة عدد من رجال القضاء والسياسة والخبراء؛ في تمام السادسة مساء.

القاهرة.. يضع وزير التعليم العالي والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة حجر الأساس للمجمع الطبي بكلية الطب بجامعة حلوان.

القاهرة/جوانزو.. يفتتح بنك مصر، مكتب تمثيل للبنك فى مدينة “جوانزو”، الصناعية والاقتصادية بالصين، فى إطار دعم خطة الانتشار الخارجى لثانى أكبر البنوك المصرية، لدعم التجارة البينية بين مصر والصين.

القاهرة .. يقام ملتقي توظيفي للشباب وهو اليوم المصري للشباب تحت رعاية مؤسسة تحيا مصر وبرنامج مع الشباب وبحضور باقه من فئات المجتمع من صحفيين و وزراء وإعلاميين وفنانيين و سفراء بالإضافة إلي فقرات للشباب و كلمات لرواد الأعمال وتكريم للحضور، من الساعة العاشرة صباح غد حتي الساعة الخامسة مساء.

القاهرة.. الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم ينظم غد مؤتمرا للحد من حوادث الطرق.

القاهرة.. ينظم اتحاد الإعلاميات العرب، برئاسة أسماء حبشى، جلسة نقاشية تحمل اسم “الإعلام وقضايا المرأة واقع ورؤى”، بمقر الجامعة العربية بالقاعة الأندلسية؛ وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر مناقشة الدور الإعلامي لدى المرأة، والتعريف بصورة المرأة في الإعلام العربي والإبداع النسائي والمعالجة الإعلامية لقضايا المرأة العربية؛ وتشمل الجلسة الثانية من المؤتمر مناقشة دور الخدمات الإذاعية في إبراز قضايا المرأة ودور الإذاعة بوجه عام في توعية المجتمع ونشر الفكر المعتدل ونبذ العنف وأيضًا دور الإذاعة في الارتقاء بالذوق العام بمجال الثقافة والفنون.

القاهرة.. تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان “دور الجامعات في مكافحة الإرهاب” تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب والمستشارة الإعلامية لرئيس الجامعة، بمدرج غربال في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ويحاضر في الندوة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أركان حرب ناجي شهود، وعقب الندوة يقوم الضيوف بتكريم الطالبات والطلاب المميزين في الأنشطة الطلابية والبحث الأكاديمي.

القاهرة.. تستضيف قاعة الباب سليم معرضا لأعمال الفنانة القديرة عزيزة فهمي في مجال الموزاييك ويفتتح المعرض خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في تمام السابعة مساء، بحضور عدد من الفنانين والنقاد، يستمر عرض الأعمال لمدة أسبوعين بقاعة الباب/ سليم “ساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة”.

القاهرة.. يفتتح السفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربيتشنكو واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة نيابة عن محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، تمثال لشاعر روسيا الشهير، إلكسندر بوشكين، بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا، وبحضور إلكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي.

بنها.. تنظم وحدة التخطيط الاستراتيجي بكلية الآداب جامعة بنها، ورشة عمل بعنوان “آليات التقدم للمنح”، بقاعة المناقشات بالكلية، وتحت رعاية الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية، والدكتور مصطفى الديب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالكلية.

الغريبة.. تنظم مديرية الصحة بالغربية “إدارة مكافحة العدوي” المؤتمر العلمي الأول لمكافحة العدوي، والذي سيعقد بمستشفى المنشاوي العام بطنطا.

القاهرة.. تنطلق، في تمام الساعة الثامنة مساء، فعاليات حفل افتتاح الدورة الخامسة عشرة لمهرجان “المسرح العربي” بمسرح “ميامي”، وهو المهرجان الذي أسسته وتنظمه سنويا “الجمعية المصرية لهواة المسرح” برعاية كل من وزارتي “الثقافة” و”الشباب والرياضة”، وبالتنسيق مع قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، وتستمر فعاليات هذه الدورة حتى يوم الأحد 30 أبريل.

القاهرة.. تحتفل جامعة عين شمس بمرور 67 عاما على تأسيسها تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، كما سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة الجامعة التقديرية والطلبة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وأوائل طلبة الكليات من الحاصلين على البكالوريوس والليسانس.

القاهرة.. يبدأ عرض المسرحية الغنائية الاستعراضية “ليلة” بعرض خاص للإعلاميين والشخصيات العامة، و يبدأ العرض الجماهيري لها مباشرة من بعد غدا الجمعة ويستمر عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع وحتى يوم 21 من مايو القادم على مسرح الماركيي بكايرو فيستفيال سيتي.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يفتتحه حلمي النمنم وزير الثقافة في الفترة من 20 – 26 أبريل بمسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، في الثامنة مساء، حيث ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة أحمد عواض بالتعاون مع مؤسسة حوار وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة أيمن عبد الهادي.

القاهرة.. تستضيف جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة “النهائي المحلي لمسابقة ميكروسوفت كأس التخيل”، والتي تقيمها شركة ميكروسوفت العالمية بهدف تنمية القدرات المعلوماتية الإبداعية لدى الشباب وتدعيم أهداف الألفية الجديدة التي أعلنتها منظمة اليونسكو.

القاهرة .. تنظم دار تويا للنشر، بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “اسمها زينب” للكاتب إيهاب مصطفي، في السادسة مساء، بمقر الدار بالمعادي.

الإسكندرية.. ينظم متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية أمسية للشاعر الكبير جمال القصاص؛ في الثامنة مساء، بقاعة حامد عويس؛ يدير الأمسية الشاعر والناقد أسامة عفيفي؛ وتأتي الأمسية بالتزامن مع افتتاح معرض “دنيا” للفنانة التشكيلية سماء يحيى والذي تستقبله نفس القاعة بالمتحف.

القاهرة.. تقيم مدرسة الإبداع الدولية قسم الدبلومة الأمريكية معرضها السنوي للفن التشكيلي، في الخامسة مساء بقاعة مكتبة مصر العامة، يفتتح المعرض الفنان أحمد بيومي ودرية خليل رئيس مجلس إدارة المدرسة، ويشارك بالمعرض طلاب القسم الأمريكي بالمدرسة وتتراوح أعمارهم بين التسع سنوات لعمر السبعة عشر عام ويشاركون بأعمالهم اليدوية ولوحاتهم المستوحاة من أعمال فنانين عالميين.

القاهرة.. ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة لمناقشة رواية “الطريق إلى بودابست وقائع سنوات الجمر”، للكاتبة جمال حسان، في السادسة مساء، بقاعة الندوات بمقر المجلس الأعلى للثقافة، يشارك في الندوة الكاتب منير عامر، والناقد شريف الجيار، ويدير اللقاء الشاعر شعبان يوسف.

القاهرة.. تعرض جامعة عين شمس فيلم “جامعة أون” على هامش الاحتفال بعيد العلم، وهو الفيلم الذي قامت الجامعة بإنتاجه مؤخرا بالتعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي.

القاهرة.. ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرضا فنيا بعنوان “فنون التصوير المصري المعاصرة والتراث” في السابعة مساء، بمركز الجزيرة للفنون.

الإسكندرية.. يقيم مركز تنمية المواهب حفلا على خشبة مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء.

القاهرة.. تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث، في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية بوسط البلد.

المنصورة.. يفتتح الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية في الحادية عشر صباحا فعاليات المؤتمر الدولي الأول لوحدة الأطفال والمراهقين بقسم الطب النفسي بكلية طب المنصورة والذي يعقد برئاسة الدكتورة هالة أحمد نوفل البرعي تحت عنوان (الارتقاء بالصحة النفسية للمراهقين) ويستمر لمدة يومين بقاعة الندوات بفندق الجامعة.

المنصورة.. تختتم في الثالثة ظهرا فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والذي تستضيفه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية ويستمر يومين تحت عنوان (الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثرها على التنمية).

المنصورة .. تنتهى في الثانية عشر ظهرا أعمال المؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والذي يستمر ثلاثة أيام في دورته السادسة عشر والتي حملت اسم الشاعر الراحل فاروق شوشة ويعقد برئاسة الدكتور محمود سعيد إسماعيل وتحت رعاية محمد مرعى رئيس الإقليم وتستضيفه كلية الآداب جامعة المنصورة وموضوع المؤتمر (الأدب وقضايا الوطن.. مشكلات معاصرة) بحضور نخبة من أدباء وشعراء محافظات كفر الشيخ ودمياط والشرقية والدقهلية.

المنصورة.. يعقد بيت الثقافة بقرية (بدواي مركز المنصورة) ندوة في الحادية عشر صباحا بمقر البيت لمناقشة كتاب (رجل المحنة لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي).