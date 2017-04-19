أكد الرئيس الصيني شى جين بينج على السلطة المطلقة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم على الجيش الذي طالبه بأن يكون دوما على أهبة الاستعداد للقتال للذود عن الوطن ضد أية أخطار وذلك عقب إعلانه لعملية إعادة هيكلة تم بموجبها إقامة 84 وحدة عسكرية.

وتصدرت صور الرئيس الصيني وهو يتوسط قادة هذه الوحدات الجديدة بمقر اللجنة العسكرية الصينية المركزية في بكين مساء أمس وسائل الإعلام الرسمية الصينية الصادرة اليوم والتي وصفت إعادة الهيكلة تلك بأنها خطوة هامة جديدة نحو تعزيز القوات المسلحة وبناء جيش صيني يرقي لأفضل المعايير العسكرية العالمية.

وقال شي، الذي يتقلد منصب رئيس اللجنة العسكرية الصينية المركزية، خلال لقائه مع هؤلاء القادة الجدد، انه يجب على الوحدات الجديدة أن تعد نفسها للقتال ودراسة الحروب، وحثهم علي التركيز على تحسين قدراتهم العملية والتدريبية المشتركة ومستواهم التكنولوجي.

وأضاف الرئيس الصيني أن الوحدات الـ 84 تعد جزءا حيويا من نظام الجيش الجديد الذي يتحمل مسئولية كبيرة في حماية السيادة الوطنية والأمن والتنمية.

ووفقا لتحليل لصحيفة جلوبال تايمز الصينية الرسمية، فإن إعلان تأسيس هذه القوات يعني أن قادتهم إما تمت ترقيتهم منذ وقت قريب أو سيتم ترقيتهم قريبا جدا إلى رتبة اللواء بالنسبة للقوات البرية والجوية وسلاح الصواريخ أو الأدميرال بالنسبة للقوات البحرية.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن جيش التحرير الشعبي الصيني لم يكشف عن كيفية تشكيل هذه الوحدات، فمن المرجح أنه قد تم تشكيلها من خلال إعادة تجميع القوات القائمة وليس بتجنيد قوات جديدة خاصة وأن الجيش الصيني مازال يعمل على خفض قواته بمقدار 300 ألف جندي وفقا لما كان أعلنه الرئيس الصيني في العام قبل الماضي.