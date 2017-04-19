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الأربعاء 19 ابريل 2017 04:35 مساءً
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"سكاي نيوز": مقتل 55 من عناصر الجيش السوري شرقي دمشق
الجيش السوري

"سكاي نيوز": مقتل 55 من عناصر الجيش السوري شرقي دمشق

الأربعاء، 19 ابريل 2017 04:03 م
أ ش أ

أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء بمقتل 55 من عناصر الجيش السوري في عملية عسكرية للمعارضة شرقي العاصمة دمشق.
وكان التلفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب شمال غربي سوريا ، بينما أكدت مصادر سورية معارضة مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف على ضاحية الأسكندرية جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة.

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