أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء بمقتل 55 من عناصر الجيش السوري في عملية عسكرية للمعارضة شرقي العاصمة دمشق.

وكان التلفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب شمال غربي سوريا ، بينما أكدت مصادر سورية معارضة مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف على ضاحية الأسكندرية جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة.