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أمين الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين: نسبة النمو في مصر 15 % وهناك مجمعة لـ«مخاطر الإرهاب»
الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين
الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين

أمين الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين: نسبة النمو في مصر 15 % وهناك مجمعة لـ«مخاطر الإرهاب»

الأربعاء، 19 ابريل 2017 04:29 م
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين ، أن أهداف الاتحاد الذي أنشيء في 1964 هو دعم التعاون والتبادل التجاري في مجال التأمين بين الدول النامية وكسر الاحتكار العالمي في إعادة التأمين بخلق قدرات ذاتية  لشركات التأمين الوطنية حيث أنشأ 4 مجمعات تأمينية احتفظت بـ120 مليون دولار أقساط سنوية داخل الدول الأعضاء.
وأشار منير من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “أون لايف” على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد، إلى أن قطاع التأمين في مصر معدل نموه تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، متمنيا أن يزداد معدل الاقبال على خدمات التأمين في  مصر.
وأعلن أن عدد وسطاء التأمين الأفراد يبلغون حوالي 8000 فرد و62 شركة في مصر، وأوضح أن صناعة التأمين في أسيا وأفريقيا أصبحت أكثر نضجا خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه هناك دعوى لتكوين مجمعة  للتأمين على “مخاطر الشغب السياسي والإرهاب” ، مؤكدا أنها ستزود القدرة للاحتفاظ بالأقساط ودرء مخاطر الخسارة في هذا النوع من التأمين.

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