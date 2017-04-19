اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال اليوم الاربعاء أ ن جون مارك ايرولت وزير الخارجية يحشد حاليا نظرائه للدفع نحو وقف المعارك بين الاطراف الليبية و الانخراط في طريق الحوار.

جاء ذلك ردا على سؤال حول الرسالة المفتوحة التي نشرها الاحد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج لطلب مساعدة المجتمع الدولي لاستباق تصاعد العنف في الجنوب الليبي و حول الدعم الملموس الذي يمكن ان تقدمه فرنسا.

وذكر المتحدث بأن باريس ادانت امس ازدياد العنف في جنوب ليبيا و حذرت من الخطر الذي يمثله على العملية السياسية و المصالحة الوطنية.

و اشار الى لقاء رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف يوم 7 ابريل في تونس مع نظيره الليبي و تأكيده له دعم فرنسا و تضامنها معه في مكافحة الارهاب.

وأوضح ان فرنسا تعمل في اطار مجلس الامن الدولي على ان يتم الالتزام بالحصار على الاسلحة و حفظ الموارد النفطية للبلاد و تبدي استعدادها لمعاقبة اي تجارة غير قانونية في المحروقات.

واختتم المتحدث تصريحه بأن الاتحاد الاوروبي يساهم في تنفيذ الحصار على الاسلحة بالتنسيق مع عملية “صوفيا” لمكافحة الهجرة غير النظامية قبالة السواحل الليبية.