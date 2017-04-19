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تراجع مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات والخسائر 1.2 مليار جنيه
البورصة المصرية

تراجع مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات والخسائر 1.2 مليار جنيه

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:54 م
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اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي لمؤشراتها محققة خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 1.2 مليار جنيه، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.01% مسجلا مستوى 12895 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.88% مسجلا مستوى 2069 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 1.47% مسجلا مستوى 12160 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.68% مسجلا مستوى 589 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% مسجلا مستوى 1362 نقطة.

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