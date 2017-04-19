اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية، الأجواء اللبنانية، من فوق بلدة علما الشعب .

وذكر بيان للجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أن طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي، اخترقت الأجواء، من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعبدا، بيروت وضواحيها، مشيرا إلى أن الطائرة غادرت الأجواء من فوق بلدة الناقورة.