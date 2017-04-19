جمعية المحاربين القدماء تحتفل بيوم الشهيد وتكرم آسر الشهداء بالمنياالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:55 م
شارك محافظ المنيا عصام البديوي، اليوم، في الحفل الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب احتفالا بيوم الشهيد والمحارب القديم، لتكريم أبناء المحافظة من اسر الشهداء والمصابين بمسرح ديوان عام المحافظة، و بحضور اللواء أركان حرب السيد على الغالي مدير إدارة جمعية المحاربين القدماء، واللواء أمجد عبد الفتاح نائب مدير أمن المنيا والعقيد أكرم محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين واسر الشهداء.
وقال المحافظ - خلال كلمته - ” إننا نفخر جميعاً بأبنائنا من الجيش والشرطة الأوفياء ونفتخر بأبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، لافتاً إلى أن هذا التكريم لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء من رجال الجيش و الشرطة يعبر عن الإحساس بالمسؤولية والوفاء، والعرفان تجاه أبطال ضحوا بأنفسهم ولبوا نداء الشهادة في سبيل حرية مصر وتحقيق سيادتها.
ومن جانبه، دعا اللواء السيد الغالي الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ونقل خلال كلماته تحيات الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على تكريم اسر الشهداء والمصابين من أبناءها تقديراً لهم وعرفاناً بدورهم، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً للقيم السامية التي تقوم عليها القوات المسلحة.
وفى ختام الحفل قام المحافظ ومدير إدارة الجمعية بتبادل الدروع وتكريم المصابين واسر الشهداء حيث شمل التكريم تقديم شهادات تقدير وشكر ومبالغ مالية وهدايا عينية.
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