هل جربتما أن تمارسا العلاقة الحميمة تحت قطرات الماء فى نهار صيفي ساخن ؟ ، هل جربتما ان تنسال قطرات الماء البارد على جسديكما مما يطفى نيران حرارة الجو ويشعل نيران رغبتكما كزوجين يبحثان عن السعادة ؟.

اليك 7 طرق لتحقيق علاقة حميمية رائعة ووقت ممتع تحت قطرات الماء وليس شرطا ان تكون عملية الممارسة كاملة بالايلاج ولكن هذه الطريقة تساعد على اعادة الدفء الى أوصال مشاعركما :

- ابدئي ببعض المداعبات البسيطة التي تبدو بريئة في ظاهر الأمر، كأن تساعدي زوجك في الاستحمام مثلًا أو في تنظيف ظهره باللوفة، وفي أثناء ذلك،

دلكي ظهره بلطف بحركات دائرية ناعمة ومثيرة، خاصة في المنطقة خلف الرقبة.

- استغلي الإثارة التي يحدثها ملمس المياه والصابون في مداعبة أعضاء زوجك الحميمة بلطف.

- لا تستخدما الواقي الذكري، فقد تتسبب المياه في أن ينخلع بسهولة، ما يجعله وسيلة غير آمنة.

- الوضع الأفضل تحت الدش هو وضع الوقوف، سواء كنتما متواجهين أو أعطيتِ ظهركِ لزوجك، يمكنك الاستناد إلى الجدار أو إلى حافة البانيو، وإذا كان أحدكما أطول من الآخر، فبإمكانكما استخدام كرسي الحمام الصغير للوقوف عليه.

- ليس من الضروري أن تتضمن العلاقة الحميمة الإيلاج ، إذا كان الأمر صعبًا يمكنكما الاكتفاء بالمداعبات الخارجية.

- لا تطيلا الممارسة، ويفضل أن تكون سريعة كي لا تكون متعبة لأحد الطرفين.

- الحرص على وجود سجادة كاوتشوك فى الحمام مانعة للانزلاق، كي لا يقع أحدكما ويؤدى الى كسور بدلا من الاستمتاع .