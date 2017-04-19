وقع انفجار في فينسبري بارك شمال لندن، وتحاول خدمات الطوارئ حاليا السيطرة على اللهب.

وقالت متحدثة باسم لواء حريق لندن “لقد تم استدعاؤنا في الساعة 12:03 بعد تقارير عن نشوب حريق على ستابليتون هول رود، ولدينا الآن ست سيارات إطفاء في مكان الحادث”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة: نحن الآن بصدد التعامل مع الحادث، بعد استدعائنا في الساعة 11:52 صباحا”.

وأسفر الانفجار عن إصابة شخصين، أحدهما تعرض لحروق خطيرة، وتعرض ضابط شرطة لإصابة في ذراعه، دون مزيد من التفاصيل.

وأخلت الشرطة المواطنين من مكان الحادث، وبالرغم من ذلك، لم تتأثر أي عقارات مجاورة في الوقت الحاضر، كما لم يتم اعتقال أي شخص.