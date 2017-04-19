 Moheet on google
الأربعاء 19 ابريل 2017 04:43 مساءً
روابط سريعة
انفجار ضخم في "فينسبري بارك" شمال العاصمة البريطانية لندن
هجوم لندن ـ بريطانيا‎

انفجار ضخم في "فينسبري بارك" شمال العاصمة البريطانية لندن

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:54 م
متابعات

وقع انفجار في فينسبري بارك شمال لندن، وتحاول خدمات الطوارئ حاليا السيطرة على اللهب.

وقالت متحدثة باسم لواء حريق لندن “لقد تم استدعاؤنا في الساعة 12:03 بعد تقارير عن نشوب حريق على ستابليتون هول رود، ولدينا الآن ست سيارات إطفاء في مكان الحادث”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة: نحن الآن بصدد التعامل مع الحادث، بعد استدعائنا في الساعة 11:52 صباحا”.

وأسفر الانفجار عن إصابة شخصين، أحدهما تعرض لحروق خطيرة، وتعرض ضابط شرطة لإصابة في ذراعه، دون مزيد من التفاصيل.

وأخلت الشرطة المواطنين من مكان الحادث، وبالرغم من ذلك، لم تتأثر أي عقارات مجاورة في الوقت الحاضر، كما لم يتم اعتقال أي شخص.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3