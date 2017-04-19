وافق محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور على توفيق أوضاع المسيحيين العاملين فى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والذين انتقلوا إلى محافظات أخرى تلبية لرغباتهم من حيث الندب إلى المحافظات المقيمين فيها الآن أو اعتبارهم في مأموريات وإلحاقهم بالعمل في تلك المحافظات لحين استقرار الأوضاع والعودة مرة أخرى أو تسهيل إجراءات من يريد النقل منهم إلى أماكن إقامتهم الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت المهندسة ليلى إسماعيل، مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، أن هناك 204 أفراد من المسيحيين العاملين في مديرية التربية والتعليم موزعين على كافة الإدارات التعليمية ما بين موجهين ومدرسين وفنيين وإداريين.

وأشارت إلى أن هناك تعليمات من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي واللواء حرحور بتسهيل كافة الإجراءات وتيسير أمورهم وتوفيق أوضاعهم وفقا لطلبهم في المحافظات التي انتقلوا إليها.

وقالت إنه سيتم منح أبناء العاملين المسيحيين فى المديرية والذين كانوا فى مدارس المحافظة وانتقلوا مع أسرهم إلى محافظات أخرى تيسيرات جديدة بمناسبة قرب موعد الامتحانات حرصا على مستقبلهم.

وأضافت أنه تم اتخاذ نفس الإجراءات والتيسيرات المتبعة مع العاملين والموافقة على إجراءات تحويلهم إلى المدارس في المحافظات المقيمين فيها مع أسرهم والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والمحافظات التي انتقلوا إلى الإقامة فيها بالحضور والانتظام في أي مدرسة قريبة وأداء الامتحانات وسيتم مخاطبة المدارس الموجودين بها وإعطائهم بيان نجاح عن السنوات السابقة أو تحويل مقر الامتحانات بالنسبة للشهادات العامة.

ويبلغ إجمالي عدد التلاميذ المسيحيين المسجلين في مدارس المحافظة المختلفة 343 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف مراحل التعليم.