تيسيرات للعاملين بالتعليم في شمال سيناء الذين انتقلوا إلى محافظات أخرىالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:45 م
وافق محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور على توفيق أوضاع المسيحيين العاملين فى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والذين انتقلوا إلى محافظات أخرى تلبية لرغباتهم من حيث الندب إلى المحافظات المقيمين فيها الآن أو اعتبارهم في مأموريات وإلحاقهم بالعمل في تلك المحافظات لحين استقرار الأوضاع والعودة مرة أخرى أو تسهيل إجراءات من يريد النقل منهم إلى أماكن إقامتهم الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت المهندسة ليلى إسماعيل، مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، أن هناك 204 أفراد من المسيحيين العاملين في مديرية التربية والتعليم موزعين على كافة الإدارات التعليمية ما بين موجهين ومدرسين وفنيين وإداريين.
وأشارت إلى أن هناك تعليمات من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي واللواء حرحور بتسهيل كافة الإجراءات وتيسير أمورهم وتوفيق أوضاعهم وفقا لطلبهم في المحافظات التي انتقلوا إليها.
وقالت إنه سيتم منح أبناء العاملين المسيحيين فى المديرية والذين كانوا فى مدارس المحافظة وانتقلوا مع أسرهم إلى محافظات أخرى تيسيرات جديدة بمناسبة قرب موعد الامتحانات حرصا على مستقبلهم.
وأضافت أنه تم اتخاذ نفس الإجراءات والتيسيرات المتبعة مع العاملين والموافقة على إجراءات تحويلهم إلى المدارس في المحافظات المقيمين فيها مع أسرهم والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والمحافظات التي انتقلوا إلى الإقامة فيها بالحضور والانتظام في أي مدرسة قريبة وأداء الامتحانات وسيتم مخاطبة المدارس الموجودين بها وإعطائهم بيان نجاح عن السنوات السابقة أو تحويل مقر الامتحانات بالنسبة للشهادات العامة.
ويبلغ إجمالي عدد التلاميذ المسيحيين المسجلين في مدارس المحافظة المختلفة 343 تلميذا وتلميذة موزعين على مختلف مراحل التعليم.
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
عمرو الجارحي يمثل مصر فى إجتماعات صندوق النقد الدولي
توجه وزير المالية عمرو الجارحى، اليوم الأربعاء إلى واشنطن، لتمثيل مصر فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رأس وفد من الوزارة يضم أحمد كجوك نائب وزير ...Wed, 19 Apr 2017 08:55:18 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك مؤقتة ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT