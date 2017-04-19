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رئيس النواب خلال لقاء كبير مستشاري ترمب: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية
الدكتور علي عبد العال

رئيس النواب خلال لقاء كبير مستشاري ترمب: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:44 م
أ ش أ

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية، مشيرا في الوقت نفسه إلى الزيارة الناجحة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مع نيك إيرز كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الأنجيلية بمصر والدكتور القس مايكل يوسف، بحضور سليمان وهدان الوكيل الثاني بمجلس النواب واللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وطارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية والنائبة نادية هنري والمستشار محمد نصير نائب أمين عام المجلس.
وأكد عبد العال أن مصر تخوض حربها في مواجهة الإرهاب بمفردها نيابة عن العالم، كما تقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر قيام مجلس النواب بإصدار قانون لتغليظ العقوبات على من يتورط في تلك الجريمة، بالإضافة لذلك تقوم مصر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة باستضافة حوالي 5 ملايين وافد من دول مجاورة نتيجة لما تشهده تلك الدول من حروب وصراعات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت عبد العال إلى أن مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية غاية في الأهمية، من بينها: تحرير سعر الصرف وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مجلس النواب بصدد إقرار قانون للإستثمار يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ويقدم حوافز استثمارية للمستثمرين.
من جانبه، أكد نيك إيرز جزيل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي تقديره للجهود الدؤوبة التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم وتكريس قيم المواطنة، وكذلك مواجهة الإرهاب، مشيدا بالمواجهة المصرية الفعالة للإرهاب، مؤكدا كذلك على استراتيجية العلاقات وأهميتها لكلا البلدين.

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