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القوات الخاصة الليبية: تفجير الجسر الرابط بين منطقتي اللثامة
القوات الليبية ومداهمات للفلول

القوات الخاصة الليبية: تفجير الجسر الرابط بين منطقتي اللثامة

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:43 م
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قامت عناصر إرهابية اليوم الأربعاء، بتفجير الجسر الرابط بين منطقتي اللثامة والصابري بمدينة ببنغازي للمرة الثانية .

وقال مسؤول الإعلام بسرية البركان التابعة للقوات الخاصة الليبية “الصاعقة”، أشرف العبيدي، في تصريح صحفي اليوم، الأربعاء “بأن مجموعة من الإرهابيين فجروا الجسر الرابط بين منطقتي اللثامة والصابري بببنغازي للمرة الثانية”.

وأضاف العبيدي: “أنهم انسحبوا بعد أن اشتبكت معهم قوات من الجيش”، معتبرًا أن تفجير الجسور يهدف إلى عرقلة تقدم قوات الجيش التي تحاصرهم حاليًا من عدة محاور.

وأصدر آمر القوات الخاصة «الصاعقة»، العميد ونيس بوخمادة، تعليمات لسرية البركان بالتمركز في محور الصابري بمدينة بنغازي، بإمرة ضابط الصف رئيس عرفاء وحدة علي سعد التاورغي.

وقال العبيدي إن آمر محاور القوات الخاصة، النقيب محمود الورفلي، أصدر تعليمات بإخلاء منطقة اللثامة من السكان القاطنين قرب نقاط تمركز «الصاعقة» في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، وذلك حفاظًا علي سلامتهم

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