الصندوق الاجتماعي يفتتح معرض "ديارنا الأول 2017" اليومالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:53 م
أكدت نيفين جامع الامين العام للصندوق الاجتماعي على حرص الصندوق على مساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم من خلال مشاركة الصندوق في مختلف المعارض الكبرى مما يتيح لأصحاب المشروعات البيع المباشر للجمهور و خلق فرص للتعاقدات الداخلية او في مجال التصدير للخارج.
وأشادت بالمساندة الكبيرة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ومعالى الوزيرة الاستاذة / غادة والي، مشيرة إلي أن معرض ديارنا يعد من أكثر المعارض الناجحة التي تشارك فيها المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق ، حيث بلغت قيمة مبيعات العارضين من الصندوق في المعرض الذى أقيم في نوفمبر العام الماضى ما يقرب من مليون و700 ألف جنيه. واضافت أن المشاركة المستمرة والتعاون الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعى في اقامة هذه المعارض الكبرى هي أحد الخدمات غير المالية الهامة التي يوفرها الصندوق الاجتماعي لعملائه مشيرة إلى أن الصندوق قد شارك من قبل في 17 دورة لمعرض ديارنا .
جاء ذلك خلال افتتاح لمعرض “ديارنا الاول 2017” والذي افتتحته الأستاذة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والاستاذة نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يقام بالمعرض الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر.
وفى ذات السياق أشارتنيفين جامع إلى أن الصندوق قد قام بتنفيذ مشروعات تنموية مع 27 جمعية من كبرى جمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة في مختلف المحافظات بجمهورية مصر العربية بإجمالي تمويل من الصندوق وصل الي 142 مليون جنيه حيث بلغت قيمة المبالغ المنصرفة لأصحاب المشروعات حوالي 134 مليون جنيه مصري لتنفيذ 43 ألف مشروع في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والإنتاجية ويشارك العديد من هذه المشروعات في معارض ديارنا هذا العام.
ويستمر “معرض ديارنا الاول 2017 “خلال الفترة من 19 – 30 أبريل 2017 ويضم منتجات متميزة وتتسم بتصميمات عالية الجودة للعديد من المشروعات الصغيرة والجمعيات الأهلية الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بالإضافة الي المنتجات الخاصة بمشروعات الأسر المنتجة المشاركة من كافة محافظات الجمهورية.
وتتنوع المعروضات ما بين سجاد حرير وصوف يدوي– مفروشات – منتجات أخميم – وحدات اضاءة – اكسسوار حريمي – ملابس– انتيكات- موبيليا – تحف خشبية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية والتراثية للعديد من محافظات مصر. كما تمثل مشروعات المرأة حوالي 45% من إجمالي المشروعات المشاركة بالمعرض.
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