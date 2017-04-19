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مقتل 5 يشتبه بانتمائهم لـ "القاعدة" في غارتين على جنوب وشرق اليمن
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مقتل 5 يشتبه بانتمائهم لـ "القاعدة" في غارتين على جنوب وشرق اليمن

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:47 م
وكالات

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأربعاء، بمقتل 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “القاعدة” الإرهابي في غارتين نفذتهما طائرتان من دون طيار، في جنوب وشرق اليمن.

وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية - أن طائرة من دون طيار - يرجح أنها أمريكية - استهدفت آلية في مديرية ميفعة في محافظة شبوة الجنوبية ما أدى إلى مقتل شخصين يشتبه بانتمائهما إلى القاعدة.

وأضافت أن غارة أخرى استهدفت سيارة في منطقة الجلال شرق مأرب في شرق اليمن، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص يشتبه أيضا بانتمائهم إلى القاعدة، وتدمير السيارة.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة كثفت - منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في يناير الماضي - ضرباتها ضد تنظيم القاعدة، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أنه تم تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ نهاية فبراير.

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