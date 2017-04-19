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الأربعاء 19 ابريل 2017 03:09 مساءً
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بدء اجتماع «الوطنية للصحافة» لمناقشة استقالة النجار
أحمد السيد النجار

بدء اجتماع «الوطنية للصحافة» لمناقشة استقالة النجار

الأربعاء، 19 ابريل 2017 03:07 م

بدأ منذ قليل، اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استقالة الدكتور أحمد السيد النجار من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وتشكيل هيئة مكتب الهيئة واختيار أمينها العام.

يشارك فى الاجتماع من أعضاء مجلس الهيئة، ضياء رشوان، وعلاء ثابت، وعبد الله حسن، ومحمد الهوارى، ومحمد عبد الهادى علام، والدكتور محمود علم الدين، وشارل فؤاد.

وفى بداية الاجتماع، تقدم الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالتهنئة للأعضاء على اختيارهم لعضوية الهيئة، قائلا: “نأمل فى أن نساهم فى علاج مشكلات المؤسسات الصحفية القومية، لتخليصها من ديونها، حتى تكون مؤسسات قوية”.

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