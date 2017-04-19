ضبطت مباحث التموين بمحافظة الفيوم كمية كبيرة من القمح الفاسد تقدر بحوالي 40 طنا داخل الصوامع ومخلوطة بالأتربة والحشرات ولا تصلح للطحن أو الاستهلاك الآدمي.

وكانت معلومات قد وردت للواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم تفيد بقيام كل من أحمد . ح. م. ح مسئول الصوامع وهانى ر. ع موظف بتخزين كمية من القمح تقدر بحوالي 40 طنا من قمح الموسم الماضي لتمريرها مع إنتاج الموسم الجديد كنوع من أنواع الغش والتدليس.

وتم تشكيل فريق بحث لتوثيق المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.. وبمواجهة المتهم الأول قرر أن كمية القمح ناتجة عن غربلة محصول العام الماضي وأنها تستخدم لتجربة الصوامع تمهيدا لاستلام أقماح الموسم الجديد 2017.

تقرر التحفظ على الأقماح المضبوطة وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.