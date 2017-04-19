وزير الخارجية الإثيوبي: أحمل رسالة طمأنة بعدم العمل ضد مصالح مصرالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:08 م
أكد وزير الخارجية الإثيوبي ووركنيه جيبيهو أن بلاده لن تعمل ضد مصالح شعب مصر، وشدد على أن أديس أبابا تضع حماية مصالح المصريين نصب عينيها في استغلال مواردها الوطنية.
وقال الوزير الإثيوبي -ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الأربعاء/ عما إذا كانت هناك رسالة طمأنة للشعب المصري بخصوص مياه النيل وخاصة في ظل ما يجمع الشعبين من عادات وتقاليد- إن لدى الشعبين المصري والإثيوبي الكثير من القواسم المشتركة التي تجمعهما بما في ذلك التاريخ المشترك منذ أيام الملوك القدامى وتاريخ نهر النيل ومياه النيل.
وأشار إلى ما يجمع الشعبين الآن من عادات وتقاليد كالأغاني التي تنشد في المناسبات وأيضا التشابه في طريقة الحياة اليومية، وهذه أمور مهمة ويجب أن نعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين على أعلى مستوى، ولفت إلى أن برلماني البلدين يقومان بدور كبير في هذا الصدد ولكن لابد من العمل بشكل مكثف.. فالإعلام في معظم الوقت يركز على السلبيات دون التركيز على الإيجابيات.
وأوضح جيبيهو أنه جاء إلى مصر برسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين وشعب إثيوبيا بأنه لا يمكن أن نعيش بمعزل عن بعضنا البعض.. مشددا على أن مصير البلدين والشعبين واحد، وأن إثيوبيا لن تكون لها مصالح دون أن تحمي مصالح المصريين.
وشدد على أن أديس أبابا لن تعمل ضد مصالح شعب مصر، وأن لديها مصلحة في استغلال مواردها الوطنية دون إضرار بمصالح شعب مصر، وأن شعب مصر يجب أن يساعدنا في استغلال الموارد.
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