السلام عليكم ..زوجي رجل طيب وخلوق ومتدين ويحبني كثيرا ولكنه لا يعمل وغير طموح ..لقد بحث كثيرا عن عمل ولكننا لا نجد واذا وجدنا يكون عمل غير مناسب او يتحجج هوه انه غير مناسب وانه لا يحبه ..غير انه لا يبحث عن العمل الا اذا وحدني حزينه او تكلمت معه لكنه كعادة الرجال لا يحبون ان تملي المرأه عليهم اي نصائح ويعتبرونها اوامر ويتضايق مني فاقول لنفسي اتركيه لعله يتحرك من نفسه لكنه للاسف لا يفعل اي شئ ..نحن نعيش من معاش يتقاضاه لا باس به ويقول لي انه يقبض معاش لو لا كان يعمل موظف ما كان ليحصل ع مثله واما ديون الجواز فتقوم ولدته بسدادها من معاشها واحيانا تعطيه جزء .

لكنني تجرأت في مرة وقد كنت من قبل اكلمه باسلوب رقيق وبكلمات مهذبه ..لكن هذه المرة كان قد فاض بي الكيل وقلت له في رساله ارسلتها له ع الفيس ان العمل كرامه واني قد مللت كسلك وتباطؤك وقلة سعيك واني لا اريد ان ياتي ابنائي ليجدوا امهم تعمل واباهم رجل عاطل وكلام من هذا القبيل وطلبت ايضا الطلاق ..صحيح ان الكلام جرحه وكان رده عليا في ساعتها هذا ما عندي وساطلقك لتجدي شخص يرضي طموحك واتهمني باني مادية ومحبه للمال ولكن بعدها هدأ ولاني اعلم انه يحبني كثيرا جاء وصالحني ورضاني ورفض خروجي من المتزل بعد ما قال لي الباب يفوت جمل اعتذر لي ووعدني انه سيفعل كل ما اريده طلبت منه الا يمل من البحث عن عمل وان يهتم بالدبلومه التي يحضرها والتي تعبت معه كثيرا لكي يلتحق بها ومن بعدها يكمل دراسات عليا وبالفعل اخذ فترة يبحث وانا معه ولكنني كنت اكثر منه همة في ذلك وكلما وجدت عمل واخبرته به لا يسعي فيه الا بكسل وتشاؤم واحباط وكنت احس من كلامه بعدم حماس واذا ما قلت له يذاكر تضايق وتزمجر وكل محاولاتنا الكثيرة في البحث عن عمل باءت بالفشل ماعدا عمل واحد لكنه كان يتعارض مع محاضرات الدبلومه لان الحضور فيه يوميا من 9ص ل9م فرفض بحجة ان هذا العمل سيعطله عن الدبلومة ولكن في الحقيقة هوه كان يتهرب لان الدبلومه مش فارقه نمعاه اصلا والا كان ذاكر ده حتي الحضور لو ما صحيتهوش وفضلت وراه ما كانش راح حضر ..

المهم انا تعبانه من قلة طموحه وكسله لان وصلت لدرجة الياس منه وفكرة الطلاق مسيطرة عليا مع اني متاكده مليون المية انه بيحبني اكتر من نفسه ولو انفصلنا ممكن تحصله حاجه او يعمل في نفسه حاجه لاني لما بزعل منه مجرد زعل ما بيرضاش ياكل ولا يشرب وبيحبس نفسه ..لكني انا مليت من الاسلوب ده وبقول لنفسي الحب مش مجرد شعور في القلب لو بيحبني فعلا ما يتسببش في حزني وان اكذب ع اهلي واقولهم انه شغال ..انا قررت اديله فرصة اخيرة لمدة 4شهور لو ما اشتغلش ولو ما نجحش في الدبلومه انا هنفصل عنه واعيش انا وبنتي مع اهلي ومرتبي باذن الله يكفينا .

نوران- مصر

هي طبيعة في البشر من شب علي شيء شاب عليه يبدو أن زوجك اعتدا حياة البطالة ويبدو ان لديه دخل يكفيه من معاش كان او غيره وهو ما يجعله يتباطأ في البحث عن عمل كما أن طبيعته كما تحكين تقول انه كسول وغير طموح واتكالي ولا يحب التعب ولا يحبذ بذل أي جهد في سبيل الارتقاء بنفسه أو تطوير ذاته أو تبني سقف طموح عالي كما كل الرجال العاديين والطبيعيين .

خلاص طبيعته تلك لن تستطيعي تغييرها مهما حاولت ، لكنك تستطيعين التأقلم والتكيف مع طبيعته وظروفه تستطيعي تحمله وهو عاطل عن العمل لا هدف له في الحياة ، يحبك نعم لكن الحب ليس هو كل شيء بل ليس اهم شيء فهناك أشياء اهم بكتير من الحب مثل السعي علي الرزق ، التعلم الطموح التطور وغير ذلك من اعتبارات يبدو انها خارج حسابات زوجك العزيز

وعليه فكل ما يمكن ان تفعليه هو التأقلم أو التكيف مع وضع زوجك موع مساوئه وعيوبه والتعامل معه زي ما هو وغض الطرف عن عيوبه

او إن لم تستطيعي ذلك وكان فوق طاقتك وأكبر من احتمالك فعليك بالانفصال عنه

وليس هناك حلول اخري وأنت وحدك تقرري ماذا يمكن ان تفعلي هل تستمري هل تتوقفي هل تنفصلي هل تبحثي عمن يقنعه بضرورة العمل هل تتخذي حكماً من أهلك وحكماً من أهله وتضعي بين يديهم المشكلة ربما تجدي عندهم حل افضل فكري والقرار بأيدك ، لكن فكري بهدوء ليكون قرارك بعيد عن أي تأثيرات انفعالية او تحت ضغط الغضب الأعمى .