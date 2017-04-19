وافق محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط على إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية “منشأة دملو” التابعة للوحدة المحلية بعرب الرمل مركز قويسنا على مساحة 450 مترا مربعا.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء -إنه تمت الموافقة علي إقامة المحطة بعد عرض تقرير اللجنة العليا للمياه والمعتمد من وزير الصحة والسكان باستيفاء الموقع للاشتراطات الصحية من حيث شرط المسافة 10أمتار من جميع الجهات.

وأوضح أن جميع مؤسسات الدولة تعمل على خدمة المواطن وتحقيق مطالبه وحل مشاكله وخاصة في مجال الخدمات والمرافق.