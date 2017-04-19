تفاصيل جديدة في حادثة وفاة «شاب سعودي» في مصرالأربعاء، 19 ابريل 2017 03:01 م
كشفت عائلة الشاب السعودي، بكر باسم خوجة، الذي لقي حتفه بسقوطه من الطابق 16 لفندق شهير في القاهرة، أن ابنهم كان يلتقط صورة سيلفي عند نافذة غرفته في الفندق قبل أن يلقى حتفه.
وكان خوجة “22 عاماً”، قد فارق الحياة أمس الثلاثاء بعد الحادثة المأساوية مباشرةً، فيما لم تتضح حينها أسباب سقوطه المروع ووفاته التي فتحت الشرطة المصرية تحقيقاً فيها.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، عن جد الشاب لأمه، وهو الكاتب الصحفي السعودي نجيب اليماني قوله إن بكر كان يحاول التقاط صورة سيلفي مع صديقه ما أدى إلى سقوطه من شرفة الغرفة.
ومن المقرر أن يصل جثمان الشاب الذي يدرس في السنة الثانية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، إلى مدينة جدة اليوم الأربعاء بعد أن أنهت الشرطة المصرية تحقيقاتها الأولية في الحادثة، وقررت تسليم الجثة لذويه فيما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق لكشف ملابسات الحادث.
وكان صديق خوجة المرافق له وقت الحادث قد قال للشرطة في البداية إنهما كانا يتحدثان سوياً في شرفة الغرفة بالفندق، وفوجئ باختلال توازن الضحية، ثم مال ناحية الشرفة ليسقط منها.
-
تجديد حبس 5 من عصابة «اغتصاب القاصرات»Wed, 19 Apr 2017 11:09:11 GMT
-
مقتل «تكفيريين» اثنين وتدمير عربيتين في حملة أمنية بسيناءWed, 19 Apr 2017 08:33:39 GMT
-
خبير اقتصادي: سعادة الاستهلاك «مؤقتة».. وهناك أساليب للقضاء على الإسراف
أنتقد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، استهلاك المواطنين الزائد من الطعام والمنتجات الاستهلاكية أثناء شهر رمضان والمناسبات، مشيرا إلى أن سعادة المستهلك مؤقتة ...Wed, 19 Apr 2017 10:55:05 GMT
-
التليفزيون السوري: مقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بـ"حلب"
أفاد التلفزيون السوري اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب، شمال غربي سوريا. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية دون ذكر المزيد من التفاصيل. ...Wed, 19 Apr 2017 09:51:32 GMT
-
«التموين»: انخفاض نسبة التضخم.. والأسعار مستقرة خلال رمضان
أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان، أنه قد تم إقامة شوادر وعدد من السيارات المتناقلة بالعديد من المحافظات لتوفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين، ...Wed, 19 Apr 2017 08:24:44 GMT
-
بث مباشر.. وصول غواصة «تحيا مصر» إلى ميناء رأس التين
وصلت “الغواصة 41”، والذي تم إطلاق اسم “تحيا مصر” عليها، إلى ميناء رأس التين، في محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لتنضم رسمياً إلى أسطول القوات البحرية المصرية. ...Wed, 19 Apr 2017 11:40:32 GMT
-
«سد النهضة» يتصدر مباحثات السيسي ووزير خارجية أثيوبيا
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا. ومن المقرر أن يبحث اللقاء سبل تعزيز ...Wed, 19 Apr 2017 07:27:36 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحية - محيطTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT