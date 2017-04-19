كشفت عائلة الشاب السعودي، بكر باسم خوجة، الذي لقي حتفه بسقوطه من الطابق 16 لفندق شهير في القاهرة، أن ابنهم كان يلتقط صورة سيلفي عند نافذة غرفته في الفندق قبل أن يلقى حتفه.

وكان خوجة “22 عاماً”، قد فارق الحياة أمس الثلاثاء بعد الحادثة المأساوية مباشرةً، فيما لم تتضح حينها أسباب سقوطه المروع ووفاته التي فتحت الشرطة المصرية تحقيقاً فيها.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، عن جد الشاب لأمه، وهو الكاتب الصحفي السعودي نجيب اليماني قوله إن بكر كان يحاول التقاط صورة سيلفي مع صديقه ما أدى إلى سقوطه من شرفة الغرفة.

ومن المقرر أن يصل جثمان الشاب الذي يدرس في السنة الثانية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، إلى مدينة جدة اليوم الأربعاء بعد أن أنهت الشرطة المصرية تحقيقاتها الأولية في الحادثة، وقررت تسليم الجثة لذويه فيما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق لكشف ملابسات الحادث.

وكان صديق خوجة المرافق له وقت الحادث قد قال للشرطة في البداية إنهما كانا يتحدثان سوياً في شرفة الغرفة بالفندق، وفوجئ باختلال توازن الضحية، ثم مال ناحية الشرفة ليسقط منها.