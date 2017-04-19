أصدر وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل قرارا وزاريا برفع حظر استيراد خرده وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التي لها استخدامات أصلية أو بديله تالية ويمكن إعادة تدويرها من البولي بروبلين أو البولي ايثيلين تيرفتالات pet، وبوليفيا ايثلين peسواء وردت بحالتها أو بصورة مجروشة من قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها بمقتضي القرار الوزاري رقم ١٦٥ لسنه ٢٠٠٢.

وذكر المجلس التصديري للصناعات الكمياوية والأسمدة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القرار اشترط أن تكون الشحنات الواردة من الخارج مصحوبة بشهاده فحص ومراجعة صادرة من جهه معتمده دوليا، تفيد بأن الصنف لا يحتوي على ملوثات أو مكونات تكسبه صفه المواد الخطرة مثل السمية ، قابليه الاشتعال ، التفاعلية ، النشاطية ، التآكل بمستويات تتجاوز المستويات المعتمدية وبتركيز يكفي لإظهار احدي هذه الصفات ألوارده باتفاقيه بازل.

وتضمن القرار الصادر برقم ٤٨٩ لسنه ٢٠١٧ النص على أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامه للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك علي أن تختص مصلحه الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش علي المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة في القرار وعدم التصرف فيها بحالتها.

من جانبه، رحب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية بقرار رفع البلاستيك من قائمة المخلفات المحظور دخولها للبلاد، مؤكدا انه يتم التفاوض منذ ٣ سنوات مع وزارة البيئة لاستثناء لدائن البلاستيك من حظر دخول البلاد.

وأشار أبو المكارم إلى أن القرار سيساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليا وتصديريا؛ لأن هناك نقص كبير في خامات البلاستيك البكر عالميا وكل الدول المنتجة أصبحت تعتمد على مخلفات ولدائن البلاستيك لتغطيه النقص في الخامة.

وأضاف أنه بسبب قرار الحظر تعطلت الطاقات الإنتاجية لمعظم المصانع بنسبه ٥٠٪ وهو ما انعكس في ارتفاع التكلفة الإنتاجية الأمر الذي انعكس في ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

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وشدد أبو المكارم على أن السماح باستخدام فضلات اللدائن لن يضر بجوده المنتج بسبب ما وضعته الوزارة من اشتراطات من جهة وأن هذه اللدائن تدخل في الإنتاج بنسب محسوبة لا تزيد عنها مما لا يقلل من جودة المنتج.