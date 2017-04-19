أعلن وزير الخارجية سامح شكري أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي ووركنيه جيبيهو على عقد لقاء دوري كل شهرين بالتناوب في القاهرة وأديس أبابا لبناء الثقة وإزالة أي سوء فهم وشوائب قد تظهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران اليوم /الأربعاء/ في ختام جلسة مباحثاتهما التي عقدت بقصر التحرير بالقاهرة.

ورحب وزير الخارجية بنظيره الإثيوبي في أول زيارة له إلى مصر، وأكد أمله أن تكون الزيارات المتبادلة متعددة بين الوزيرين.

وقال شكري إن الوزير الإثيوبي تشرف بلقاء الرئيس السيسي في وقت سابق اليوم وسلمه رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا وتم خلال اللقاء التأكيد على الحرص على العلاقات الثنائية وتعزيزها في كافة المجالات وكان حديث مطولا.

وأضاف وزير الخارجية أنه عقد بعد ذلك لقاء اتسم بالشفافية والصراحة مع نظيره الإثيوبي، ولفت إلى أنه كد للوزير الإثيوبي حرص مصر على تدعيم العلاقات مع إثيوبيا وقرارها الاستراتيجي بالسير قدما في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين في إطار من الاحترام المتبادل.. مشددا على أن كل ما يعزز استقرار مصر هو منفعة لإثيوبيا وأن استقرار إثيوبيا يعود بالمنفعة على مصر.

وأوضح أنه تم التباحث في أهمية العمل المشترك بشفافية وأهمية التواصل المستمر واتفقنا على عقد لقاء دوري كل شهرين بالتناوب بين مصر وإثيوبيا لبناء الثقة وإزالة أي سوء فهم وأن يكون الحديث بناء على ما يربطنا من هدف مشترك.

وقال شكري إن الرئيس السيسي أكد للوزير الإثيوبي أن مصر لا تتآمر على أحد ولا تعمل إلا لتحقيق الصالح.. مضيفا أنه يجب علينا أن نسير إلى الأمام وأن نزيل أي شوائب في العلاقات، وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي السلطة تمت إقامة علاقات قوية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.‎