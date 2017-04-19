كشفت نيابة وسط القاهرة الكلية، عدم تسلمها حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي. بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية “الاستيلاء على المال العام”، حتى الآن، لتنفيذ الحكم.

وأكدت مصادر، عن أن العادلي، لا يزال يتواجد في منزله، بمدينة 6 أكتوبر، تحت الإقامة الجبرية، بناءً على قرار سابق من محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات، ضد حبيب العادلى، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.