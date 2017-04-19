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النيابة: لم نتسلم حكم سجن «حبيب العادلي» حتى الآن
حبيب العادلي

النيابة: لم نتسلم حكم سجن «حبيب العادلي» حتى الآن

الأربعاء، 19 ابريل 2017 02:52 م

كشفت نيابة وسط القاهرة الكلية، عدم تسلمها حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي. بالسجن المشدد 7 سنوات، في قضية “الاستيلاء على المال العام”، حتى الآن،  لتنفيذ الحكم.

وأكدت مصادر، عن أن العادلي، لا يزال يتواجد في منزله، بمدينة 6 أكتوبر، تحت الإقامة الجبرية، بناءً على قرار سابق من محكمة جنايات القاهرة، التي نظرت القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات، ضد حبيب العادلى، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

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