السيسي يطالب إثيوبيا بالتفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ دراسات سد النهضةالأربعاء، 19 ابريل 2017 02:47 م
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء رسالة خطية من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين تتضمن تأكيد وحرص بلاده على تطوير وتعميق علاقاتها مع مصر على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم لوزير خارجية إثيوبيا الدكتور ورقينه جباييه بحضور سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى السفير الإثيوبي بالقاهرة حيث تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين .. وذلك حسبما صرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
ورحب الرئيس السيسي بوزير الخارجية الإثيوبي وطلب نقل تحياته إلى ديسالين ، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع إثيوبيا في مختلف المجالات وتعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشاد باللقاءات المتعددة التي تمت مع رئيس الوزراء الإثيوبي وآخرها على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في أديس أبابا .. مشيرا إلى ما يسهم به التنسيق المستمر بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في بناء أسس متينة لعلاقات تعاون ممتدة بين الجانبين.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قريبا واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي في مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات..مؤكدا على أن سياسة مصر الخارجية تقوم على تأسيس علاقات متوازنة ومنفتحة على جميع الدول.
وشدد على أن مصر لا تتأمر ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى بل تسعي إلى البناء والتعاون والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وحول تطورات ملف سد النهضة .. أكد الرئيس السيسي على أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم .. مشيرا إلى ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة في حوض النيل بما يراعي تحقيق التنمية لكل الدول دون الافتئات على الحق في الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل.
ومن جهته .. نقل وزير الخارجية الإثيوبي إلى الرئيس السيسي تحيات ديسالين ، مرحبا بما تم إحرازه من تقدم خلال السنوات الثلاث الماضية على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من توافر إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي وشعبي البلدين تستهدف تعزيز التفاهم المشترك وأواصر التعاون بين دول حوض النيل لاسيما في ضوء ما يجمع بين مصر وإثيوبيا من تاريخ مشترك ومصير واحد.
وأكد الوزير الإثيوبي التزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين وعدم الإضرار بمصالح مصر ، مشيرا إلى أن التواصل والتشاور الدوري بين البلدين يعززان من التعاون المشترك ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي.
وشهد اللقاء كذلك تباحثاً حول عدد من القضايا الافريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل الدفع قدماً بجهود إرساء السلم والأمن في القارة الأفريقية وذلك سواء في إطار الاتحاد الأفريقي أو في إطار العضوية الراهنة للبلدين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
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