نجحت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في ضوء جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كل من المدعو محمد.ف.أ (58 سنة - صاحب محل مصوغات)، والمدعو أحمد.س.أ (29 سنة - عامل بمحل الأول) سبق ضبطه في قضية اتجار بالعملة (مقيمان ببنى سويف) بممارسة نشاطهما في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث يقوما بشراء النقد الأجنبي من عملائهما بمحافظة بنى سويف وتجميعه وبيعه لعملائهما بالقاهرة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجمالية حال قيامهما ببيع 115 ألف دولار أمريكي بسعر السوق السوداء للمدعو محمد.ب.ت (39 سنة) مقيم ببني سويف تاجر مصوغات قائد ســيارة ملاكي.. كما تم ضبط 4 هواتف محمولة، وبفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم.

واعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم، وتم التحفظ على المبلغ المالى والمضبوطات.. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية.