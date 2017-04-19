نتنياهو: لا يوجد ما أبشر به حول الجنود المفقودين

قال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو إنه لا يوجد ما يبشر به حول الجنديين المفقودين في حرب قطاع غزة الأخيرة مؤكدا استمرار مساعي حكومته لاستعادة جثتيهما ودفنهما في إسرائيل.

وجاءت أقوال نتنياهو أثناء اجتماع لجنة مراقبة إسرائيل المنعقد في الكنيست اليوم لبحث ما ورد في تقرير مراقب إسرائيل حول حرب غزة، قائلا إنه ليس الشخص الذي يقدم البشائر ويقدم فقط الحقيقة.

وأكد نتنياهو أن حكومته على تواصل كامل مع عائلة الجنديين هدار جولدن واورون شاؤول وبشكل منتظم وتسلمهم المعلومات الضرورية بشأنهما.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت عن “فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة” خلال الحرب هما “شاؤول أورون”، و”هدار جولدن”، لكنها عادت وصنفتهما لاحقا على أنهما “مفقودان وأسيران”.