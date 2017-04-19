أعدت الإدارة الأمريكية مسودة لطرحها على الفلسطينيين تطالبهم بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل دون شروط مسبقة وبوقف قيام السلطة بتحويل الأموال إلى قطاع غزة.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن هذه المسودة ستطرح على الوفد الفلسطيني الذي سيتوجه إلى واشنطن للإعداد لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للبيت الأبيض الشهر المقبل.

وبحسب المقترح الأمريكي المتبلور، فإنه يتعين على الفلسطينيين التنازل عن مطلبهم بتجميد أعمال البناء في المستوطنات بشكل كامل شرط ألا تقام مستوطنات جديدة والموافقة على مشاركة دول عربية في المفاوضات مثل (مصر والسعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة).

يشار إلى أن هناك تقارير تحدثت عن إمكانية عقد مؤتمر سلام إقليمي في مصر أو الأردن بمشاركة ترامب لتحريك عملية السلام.