كاتب لبنانى: الوطن العربي يتطلع إلى مصر كنموذج لضرب الفتنةالأربعاء، 19 ابريل 2017 02:50 م
أكد الكاتب اللبنانى المخضرم طلال سلمان ان مصر ، شهدت لاسيما عند محطات مفصلية، محاولات لإثارة الفتنة بين أبنائها الذين كانوا أبناءها على امتداد تاريخها ، مؤكدا انها كانت دائما أقوى من الفتنة بوحدتها الوطنية التى أكدت صلابتها دائما .
وأشار فى مقاله المنشور اليوم الأربعاء فى صحيفة “الشروق” المصرية تحت عنوان” مصر تتصدر العرب فى الحرب على الفتنة.. المصنعة!” الى ان مصر جددت التزامها بموجبات الوحدة الوطنية بعد تفجير الكنيستين فى طنطا والإسكندرية.. خصوصا وأنها شهدت، عبر تاريخها، موجات ومحاولات متعددة لإثارة الفتنة.
ويشير سلمان الى ان الفتنة أخطر أشكال الحروب الأهلية وأشدها تدميرا لأنها تدمر الأخوة ووحدة المصير، وتغتال الأوطان، وتقتل الدين وتنشر الفرقة وتسمم المناخ العام.
وقال انه ليست من قبيل المبالغة أن يعيش الوطن العربى، بمختلف أقطاره، أخطر مرحلة فى تاريخه الطويل، سياسيا واجتماعيا، وأكثرها دموية، نتيجة ضرب السياسة بالفتنة وتحويل الصراع السياسى إلى مشاريع اقتتال أهلى، طائفى كما فى المشرق العربى وصولا إلى مصر، قبلية وجهوية كما فى ليبيا، وعرقية أو «قومية» ــ عرب وبربر ــ كما فى الجزائر.
ويختم مقاله بأن الفتنة هى أخطر ما يهدد المستقبل العربى فى مختلف الأقطار ، مشددا على ان دور مصر أساسى فى وأد الفتنة وحماية المستقبل العربى، خصوصا وان أقطار المشرق، من اليمن حتى الشاطئ اللبنانى، مرورا بالعراق وسوريا، الغارقة فى دماء أبنائها تتطلع إلى مصر بوحدتها الوطنية الصلبة، لتكون الرائدة فى ضرب الفتنة وحماية النسيج الوطني ــ القومى للأرض العربية بكاملها.
وفيما يلى نص المقال :
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