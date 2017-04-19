قال الدكتور مصطفى بدرة المحلل الاقتصادي، إن الأربع سنوات الماضية شهدت تحسن في الاوضاع الاقتصادية في مصر.

وأوضح مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” عبر فضائية “المحور”، اليوم الأربعاء أن هناك تحسنا بالموازنة العامة للدولة، ومعدلات النمو في تزايد ، مشيرا الى أن حجم معدلات التضخم كبيرة للغاية 30% وتحاول الحكومة السيطرة عليه.

وطالب بضرورة وجود إجراءات للسيطرة على الأسعار بالأسواق ضمن عمليات الحماية المجتمعية، خاصة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل.

وأشار الى أن ضبط الأسواق لن تحدث سريعًا ولكن تحتاج بعض الوقت، والدولة تقوم بجهود كبيرة للحد من الاستيراد بما يساهم في حل هذه المشكلة.