طالب النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان وزارة الري والموارد المائية بتنظيم حملة كبيرة لتوعية نحو 90 مليون مصري بأهمية العمل على ترشيد استخدامات المياه والحد من إهدارها وإسرافها.

وقال في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني اليوم الأربعاء، إن المياه من أغلى الكنوز التي تمتلكها مصر وفي ظل الأوضاع الحالية والتأكيد من جانب الخبراء على أن مصر دخلت حزام الفقر المائي فلابد من ترشيد استخدامه وتوفير أساليب جديدة للري بدلا من الري بالغمر الذي انتهى في العالم كله.

وأوضح إلى إن مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائي، مشيراً إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعي والصحي والتجلية والمياه الجوفية أصبح اتجاها لا بديل عنه لسد العجز المائي ولمواجهة التحديات المائية ، ولم يعد هناك مفر من ذلك ومشددا ان الحفاظ على كل قطرة مياه مصرية، معناه الحفاظ على حياة المصريين ومواردهم وثرواتهم .