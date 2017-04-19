أعلن نيكولاي ليفشونوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، أن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ألغى حساب السفارة الروسية في سلوفاكيا وأبقى على الحساب المزيف الذي فتحه “متآمرون مجهولون” حسب وصفه.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية - النسخة الانجليزية - عن المتحدث قوله إن “حساب السفارة، الذي تصاغ أغلبيته باللغة السلوفاكية، أغلق بشكل مؤقت، ولكن ربما يكون قد تم حذفه ولا نعرف السبب .. في الوقت الذي أبقى فيه الفيسبوك على الحساب المزيف “.

وقال المتحدث إن السفارة الروسية تنتظر من الفيسبوك أن يقف على حقيقة الوضع ويعيد فتح الحساب.

وبعد غلق الحساب الرسمي تمت تسمية الحساب المزيف باللغة السلوفاكية ليصبح ” السفارة السوفيتية في تشيكوسلوفاكيا ” . واتهم ليفشونوف الصفحة بأنها تنشر معلومات مزيفة تماما وغير حقيقية عن الأوضاع في روسيا وسلوفاكيا .