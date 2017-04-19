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مصادر: أحمد السيد النجار يتقدم باستقالته من مجلس إدارة الأهرام
أحمد السيد النجار

مصادر: أحمد السيد النجار يتقدم باستقالته من مجلس إدارة الأهرام

الأربعاء، 19 ابريل 2017 02:37 م
أسماء لطفي

أكدت مصادر مطلعة داخل مؤسسة الأهرام، أن الدكتور أحمد السيد النجار ، تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، إلى الهيئة الوطنية للصحافة.

وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة أولي اجتماعاتها الرسمية بمقر المجلس الأعلى للصحافة؛ للإعلان عن تشكيل هيئة المكتب الذي يضم الرئيس والوكيلين والأمين العام ، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تشكيل هيئة المكتب وبعض اللجان الدائمة والمؤقتة.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد وجهت خطابا دوريا للمؤسسات الصحفية القومية، بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيينات، أو قرارات نقل، أو توقيع جزاءات على أي من العاملين بالمؤسسة، حتى يتم إخطار المؤسسات بما يستجد.

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