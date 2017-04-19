بايرن ميونخ يتقدم بشكوى ضد الشرطة الإسبانيةالأربعاء، 19 ابريل 2017 02:29 م
تقدم نادي بايرن ميونيخ الألماني، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ضد الشرطة الإسبانية، نظرًا للأحداث التي شهدتها مباراة الفريق البافاري، وريال مدريد ضمن منافسات إياب دور الـ8، بدوري أبطال أوروبا، والتي احتضنها ملعب “سانتياجو برنابيو”.
وذكر بايرن ميونيخ في بيان نشر على موقعه الرسمي: “بعد نهاية الشوط الأول من مباراة أمس الثلاثاء، كانت هناك بعض الهجمات الشرسة من الشرطة الإسبانية تجاه مشجعي بايرن ميونيخ”.
وأضاف البيان: “لقد شعرنا أن ما فعلته الشرطة الإسبانية أمرا مفرطا، وقد تقدمنا بالفعل بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي ضدهم”.
وأشار البيان إلى أن بايرن يطالب بتفسير أسباب قيام الشرطة الإسبانية بهذه الهجمات.
وودَّع بايرن ميونيخ، دوري الأبطال، على يد ريال مدريد، عقب الهزيمة في لقاء الذهاب، على ملعب “أليانز أرينا” بهدفين لهدف، والهزيمة في الإياب في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو” (4-2)، بعد التمديد لشوطين إضافيين.
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